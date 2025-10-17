Milan, emergenza polpacci: lesione per Rabiot; i tempi di recupero

Anthony Ferrara · Pubblicato il 17 Ottobre 2025 · Aggiornato il 17 Ottobre 2025

Anche il polpaccio di Adrien Rabiot, centrocampista e perno del Milan, ha subito una lesione muscolare; ecco i tempi di recupero del francese

RABIOT LESIONE TEMPI RECUPERO – Il Diavolo vede viola in vista di domenica. Ma è rosso e furente dalla rabbia per la gestione dei vari Commissari Tecnici delle Nazionali nelle quali i propri calciatori sono stati impegnati nelle ultime due settimane. Una sosta nefasta, quella per il Milan, che ha portato Massimiliano Allegri a fare la conta degli infortunati per il posticipo della sesta giornata di domenica sera, contro la Fiorentina di Stefano Pioli. E se, come è stato riferito, dalla sede è partita una chiamata per chiedere chiarimenti sulla questione Pulisic con destinatario Pochettino, è probabile che una seconda possa partire per Deschamps in merito all’infortunio di Rabiot.

Secondo quanto indicato dagli esami cui è stato sottoposto l’equilibratore della mediana rossonera, una lesione al polpaccio della gamba sinistra rischia di far rivedere in campo il numero 12 dopo la prossima sosta Nazionali, quella del 15-16 novembre. Adrien Rabiot, infatti, sarà costretto ad alzare bandiera bianca in vista delle prossime quattro cinque sfide del Milan, a partire dalla gara contro la viola.

Il polpaccio di Rabiot già dolente dalla prima gara in Nazionale

Non è passato inosservato un video negli spogliatoi della Francia nel corso della pausa, tra primo e secondo tempo della gara contro Azerbaijan, nella quale un medico massaggiava lo stesso polpaccio del mediano rossonero. Evidentemente, Rabiot aveva già subito un colpo, come indicato dal C.T. de les Blues, ma il rientro in campo per il secondo tempo sembrava scongiurare qualsiasi tipo di problematica.

Milan, Rabiot out dalla sfida contro la Fiorentina: probabile un mese di stop

Al minuto settanta della partita, esattamente dopo un minuto la rete del momentaneo 2-0 siglata con un colpo di testa, Rabiot ha lasciato il campo e, da quel momento, il dolore per l’infortunio aveva prevalso sulla gioia per il gol. Un’altra grave defezione per Allegri in vista di un ciclo di partite infernali che molto potrebbe indicare sulla stagione del Diavolo. L’ennesimo problema di una sosta nefasta.

