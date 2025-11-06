Milan e Saelemaekers vicini al rinnovo fino al 2029
Foto © Stefano D’Offizi
Rinnovo vicino tra Milan e Saelemaekers
Secondo quanto riportato da Tuttomercato.com, il Milan ha avviato i contatti con Alexis Saelemaekers per il rinnovo del contratto. L’attuale accordo scade nel 2027, ma la dirigenza rossonera intende blindare l’esterno belga fino al 30 giugno 2029, con un’eventuale opzione aggiuntiva.
La distanza sull’ingaggio
Le trattative proseguono in un clima positivo, anche se resta da colmare una distanza economica. Il Milan propone un ingaggio da 2,8 milioni di euro, mentre Saelemaekers chiede una cifra superiore ai 4 milioni. Le parti sono comunque fiduciose di poter raggiungere un’intesa nelle prossime settimane, considerando la volontà reciproca di proseguire insieme.
Le parole del belga
In una recente intervista a SportMediaset, Saelemaekers ha ribadito il suo legame con i colori rossoneri: “Amo il Milan, sarà il club a decidere se tenermi o meno”. Una dichiarazione che riflette la disponibilità del giocatore a continuare la sua avventura in Serie A con i rossoneri, dove è apprezzato per la sua duttilità e l’impegno costante.
Progetto di continuità per il Milan
Il rinnovo di Saelemaekers si inserisce nella strategia del club di consolidare il nucleo giovane e competitivo della squadra. Dopo le conferme di altri elementi chiave, l’intenzione del Milan è quella di mantenere stabilità e prospettiva tecnica in vista delle prossime stagioni.
