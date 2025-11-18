Milan e Saelemaekers verso il rinnovo: accordo fino al 2029

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 18 Novembre 2025 · Aggiornato il 18 Novembre 2025

Trattativa in evoluzione tra Milan e Saelemaekers

Il Milan sta portando avanti i dialoghi con l’entourage di Alexis Saelemaekers per definire il rinnovo del contratto. I contatti sono frequenti e segnano una volontà comune: prolungare il rapporto oltre l’attuale scadenza del 30 giugno 2027. Non c’è ancora una data fissata per l’incontro decisivo, ma il clima è positivo e lascia intendere una chiusura non distante.

Il club rossonero considera il belga un elemento utile per profondità, duttilità e continuità. Anche il giocatore vede di buon occhio la prospettiva di restare in Serie A, dove ha trovato un equilibrio tecnico e un ruolo ben definito nel progetto.

I dettagli economici del possibile accordo

La trattativa si sta sviluppando su basi concrete. Le prime offerte del Milan si aggiravano intorno ai 2,8 milioni di euro, mentre Saelemaekers punta a superare i 4 milioni. Il confronto sulle cifre è in corso, ma filtra apertura da entrambe le parti.

L’ipotesi più probabile resta un contratto fino al 30 giugno 2029, con opzione per una stagione ulteriore. Il pacchetto includerebbe un aumento dell’ingaggio e una struttura flessibile che possa soddisfare richieste e ambizioni di tutte le parti coinvolte.

Verso una fumata bianca

La sensazione è che si stia andando nella stessa direzione. Il Milan vuole blindare un profilo affidabile e già integrato nel gruppo, mentre Saelemaekers punta alla continuità in un contesto competitivo. I prossimi giorni saranno decisivi per definire i dettagli e avvicinare la firma.

