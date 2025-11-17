Milan e Roma, caccia al Panzer: proposto Fullkrug; l’agente…

Anthony Ferrara · Pubblicato il 17 Novembre 2025 · Aggiornato il 17 Novembre 2025

L’agente di Niklas Fullkrug, centravanti tedesco del West Ham, avrebbe già un accordo per la cessione: Milan e Roma alla finestra per gennaio

FULLKRUG MILAN ROMA AGENTE – Milan e Roma sono lassù, nelle zone di vertice, ma i grattacapi non mancano. Malgrado l’ottima posizione in classifica, in piena linea con gli importanti obiettivi prefissati per questa stagione, Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini devono far quadrare conti che, al momento, non tornano. Complici infortuni (i vari Leao, Pulisic, Ferguson e Dybala), scelte sul mercato che non stanno pagando (Nkunku e lo stesso Ferguson) e vicissitudini legate alle stesse scelte tecniche dei due allenatori (formazioni schierate senza un vero numero nove d’area), le due compagini soffrono di mal di gol per ciò che concerne la fase offensiva. Così, l’occasione per gennaio potrebbe rispolverare un vecchio nome per il mercato: Fullkrug.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, infatti, l’agente del calciatore sarebbe stato a colloquio con la dirigenza del West Ham e un accordo tra le parti prevede un’eventuale cessione del tedesco già nel corso della sessione invernale del mercato. Il CV di Niklas Fullkrug è già presente da tempo sulle scrivanie di Milan e Roma, con le due società che avevano valutato l’assalto al centravanti dopo l’ottimo rendimento mostrato dal “Panzer” teutonico con la selezione tedesca e il Borussia Dortmund, squadra che ha ceduto il classe 1993 nell’agosto 2024 per 27 milioni di euro proprio al West Ham.

Fullkrug torna di moda per la Serie A: Milan e Roma valutano l’attaccante proposto dall’agente

Ma l’avventura di Fullkrug in Premier League non può certamente considerarsi esaltante: sei presenze in questa stagione, nessuna rete all’attivo e qualche infortunio di troppo che ne sta condizionando il rendimento. Così, per il trentaduenne potrebbero riaprirsi le porte della Serie A, con Milan e Roma pronte a riallacciare i contatti con l’agente per regalarsi l’attaccante giusto e restare ai vertici della classifica.