Milan e Max, poco da stare Allegri: il tecnico valuta l’addio a giugno

Tra Massimiliano Allegri e il Milan potrebbe consumarsi un clamoroso addio un anno dopo il matrimonio: rapporto incrinato e il mercato…

ALLEGRI MILAN ADDIO – Non è un Milan formato Max. A un mercato di gennaio che ha portato poco in termini di elementi in grado di apportare il salto di qualità per giocarsi fino all’ultima fiche il piatto grosso dello Scudetto, seguirebbe in insoddisfazione generale per la gestione del club. Massimiliano Allegri, secondo quanto riferito da Michele Criscitiello, non sarebbe così convinto di onorare il proprio patto biennale col Diavolo sino al 30 giugno 2027. Stando a quanto riferito dal Direttore di Sportitalia, il Mister rossonero starebbe ragionando sul proprio futuro a Milanello e qualche scricchiolio comincerebbe a udirsi nel rapporto con diverse cariche del club.

Su tutte Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani, rispettivamente Senior Advisor del Fondo RedBird e Amministratore Delegato del Milan. In particolare, Allegri non avrebbe gradito la mancata presa di posizione di Via Aldo Rossi in merito alle ultime e controverse vicissitudini in tema arbitrale. Dopo la gara con il Parma, nella quale il Milan ha visto interrompere una striscia di risultati utile di 24 risultati positivi, nessun dirigente si è presentato al cospetto delle telecamere per sottolineare un errore che ha contribuito a condurre il Diavolo a trasformare il sogno Tricolore in pura utopia, considerando i 10 punti di distacco dall’Inter.

Il mercato di gennaio, poi, avrebbe alimentato il fuoco dei dubbi di Max, il quale avrebbe richiesto investimenti più onerosi e mirati anche e soprattutto in difesa. L’unico obiettivo, ora, è quello di raggiungere il tanto agognato piazzamento Champions, con 12 partite ancora da giocare. Poi, il Milan e Allegri sederanno al tavolo per tentare di sanare quelle divergenze che potrebbero far consumare una clamorosa separazione appena qualche mese dopo aver celebrato le nozze.