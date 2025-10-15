Milan e Juventus su Kim Min-jae: il nodo ingaggio può decidere
Il Milan a caccia di un difensore centrale
Il Milan prepara le mosse per il calciomercato invernale 2026 con l’obiettivo di rinforzare la difesa. Gli infortuni e il passaggio alla linea a tre hanno spinto Massimiliano Allegri a chiedere un nuovo centrale. Tra i nomi più caldi torna quello di Kim Min-jae, ex Napoli e oggi al Bayern Monaco, dove sta trovando poco spazio.
La situazione di Kim Min-jae al Bayern Monaco
Il sudcoreano, classe 1996, è chiuso dalla concorrenza di Tah e Upamecano, con appena 326 minuti giocati in questa stagione. Il contratto, valido fino al 2028, prevede un ingaggio da 9 milioni di euro, cifra che rappresenta l’ostacolo principale per un ritorno in Serie A.
Milan e Juventus interessate
Il Milan vede in Kim un rinforzo ideale per la retroguardia: esperienza internazionale, fisicità e duttilità tra difesa a tre e a quattro. Ma anche la Juventus, complice il nuovo stop di Gleison Bremer, valuta l’opportunità di inserirsi nella corsa.
Gli scenari di mercato
Per entrambe le italiane, la strada più percorribile sarebbe il prestito con diritto di riscatto. I bavaresi, consapevoli del ruolo marginale del giocatore, non chiudono a una cessione. Il ritorno di Kim Min-jae in Italia resta dunque possibile, a patto che il difensore accetti di ridurre le proprie richieste economiche.
