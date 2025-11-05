Milan e Inter a rogito per San Siro: giornata storica per Milano

Anthony Ferrara · Pubblicato il 5 Novembre 2025 · Aggiornato il 5 Novembre 2025

Oggi pomeriggio, 5 novembre, è previsto il rogito per l’acquisizione dello stadio San Siro e delle aree limitrofe: Milan e Inter alle firme

MILAN INTER ROGITO SAN SIRO – Novant’anni dopo, Milan e Inter sono pronte a scrivere – o meglio, a firmare – pagine di storia per il calcio italiano e milanese. Nel corso della giornata odierna, infatti, e novant’anni dopo l’atto con il quale lo storico Stadio San Siro passava sotto la gestione del Comune di Milano, le due società sono pronte a siglare il rogito (cifra: 197 milioni di euro) per l’acquisizione dell’intera area circostante l’impianto e divenire, ufficialmente, proprietarie dell’intero comparto che comprende la gloriosa architettura. Sul filo del rasoio, entro la data cerchiata in rosso del 10 novembre 2025, mediante la quale sarebbe scattato il vincolo sul secondo anello, che non avrebbe permesso lo smantellamento dello stadio a causa dell’intromissione dei Beni Culturali, Milan e Inter si presenteranno in Comune per stabilire un’altra fondamentale fase per la costruzione del nuovo San Siro.

Secondo quanto confermato da La Gazzetta dello Sport, le firme verranno apposte tra questa mattina e oggi pomeriggio, con i due club che prenderanno il controllo dell’intera area e potranno, successivamente, dedicarsi alla ristrutturazione della stessa. A quel punto, entro metà 2026, gli studi Manica e Forster avranno la delibera per progettare un impianto completamente nuovo, da circa 71500 posti e con le Curve inclinate a 37 gradi, sulla falsariga dell’imponente “Muro Giallo” di Dortmund. Dal progetto preliminare non mancheranno aree di verde destinate alle famiglie, con musei, hotel e ristoranti a completare un’area che dovrebbe, secondo le previsioni, essere ultimata nell’anno 2035.

Il Nuovo San Siro, invece, potrebbe essere eretto entro la fine del 2030, con le due squadre che dovrebbero inaugurare l’impianto a dicembre dello stesso anno. Oggi, 5 novembre 2025, Milan e Inter completeranno un altro passo nella storica acquisizione della Scala del Calcio, per un progetto stanziato nel lontano 2019. Novant’anni dopo, il Comune cede la proprietà a due società pronte a riscrivere un’importante pagina di storia del calcio italiano e milanese.