Milan e big d’Europa seguono Karetsas: talento da 23 milioni
Karetsas nel mirino dei grandi club
Il nome di Konstantinos Karetsas circola sempre più spesso tra gli scouting report dei top club. Il giovane centrocampista offensivo del Genk, classe 2006, sta catturando l’attenzione grazie a un mix di qualità tecniche, visione di gioco e personalità rara per un diciottenne. Secondo Het Laatste Nieuws, osservatori di Milan, Manchester City, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Monaco erano presenti alla sfida di Europa League tra Genk e Basilea per monitorare da vicino il talento greco-belga.
Numeri in crescita e rendimento costante
Arrivato al Genk nel gennaio 2024, Karetsas ha firmato un contratto fino al 2029, segnale chiaro della fiducia che il club ripone nel suo potenziale. Con la nazionale greca vanta già 9 presenze e 3 gol, mentre nella stagione in corso della Jupiler Pro League ha collezionato 13 partite e 3 assist. Dati che confermano un percorso in continua ascesa.
Valutazione e prospettive
Il valore del giocatore, stimato da Transfermarkt attorno ai 23 milioni di euro, riflette l’interesse crescente delle big. Le sue caratteristiche lo rendono un profilo moderno, capace di muoversi tra le linee, creare superiorità e rifinire l’azione con naturalezza. Il Milan lo osserva con attenzione, ma la concorrenza internazionale è folta e qualificata.
Un talento che farà parlare di sé
Il percorso di Karetsas sembra appena all’inizio. La sensazione è che il suo nome continuerà a restare al centro delle discussioni di mercato, con i grandi club pronti a muoversi quando si aprirà la finestra giusta.
LEGGI ANCHE:
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
- Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
- Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
- Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
- Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
- Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
- Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
- Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
- Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
- Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League