Milan e big d’Europa seguono Karetsas: talento da 23 milioni

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 28 Novembre 2025 · Aggiornato il 28 Novembre 2025

Karetsas nel mirino dei grandi club

Il nome di Konstantinos Karetsas circola sempre più spesso tra gli scouting report dei top club. Il giovane centrocampista offensivo del Genk, classe 2006, sta catturando l’attenzione grazie a un mix di qualità tecniche, visione di gioco e personalità rara per un diciottenne. Secondo Het Laatste Nieuws, osservatori di Milan, Manchester City, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Monaco erano presenti alla sfida di Europa League tra Genk e Basilea per monitorare da vicino il talento greco-belga.

Numeri in crescita e rendimento costante

Arrivato al Genk nel gennaio 2024, Karetsas ha firmato un contratto fino al 2029, segnale chiaro della fiducia che il club ripone nel suo potenziale. Con la nazionale greca vanta già 9 presenze e 3 gol, mentre nella stagione in corso della Jupiler Pro League ha collezionato 13 partite e 3 assist. Dati che confermano un percorso in continua ascesa.

Valutazione e prospettive

Il valore del giocatore, stimato da Transfermarkt attorno ai 23 milioni di euro, riflette l’interesse crescente delle big. Le sue caratteristiche lo rendono un profilo moderno, capace di muoversi tra le linee, creare superiorità e rifinire l’azione con naturalezza. Il Milan lo osserva con attenzione, ma la concorrenza internazionale è folta e qualificata.

Un talento che farà parlare di sé

Il percorso di Karetsas sembra appena all’inizio. La sensazione è che il suo nome continuerà a restare al centro delle discussioni di mercato, con i grandi club pronti a muoversi quando si aprirà la finestra giusta.

LEGGI ANCHE: