Milan, dopo Füllkrug si stringe per Disasi: contatti col Chelsea

Il Milan guarda a Londra per rinforzarsi

DISASI MILAN – Il Milan prepara un gennaio di interventi mirati, condizionati da paletti economici chiari ma non negoziabili. Dopo aver impostato l’operazione che porterà Niclas Füllkrug dal West Ham, i rossoneri guardano ancora a Londra per rinforzare la difesa. Il nome che prende quota è quello di Axel Disasi, centrale di proprietà del Chelsea.

Füllkrug, operazione in dirittura d’arrivo

La trattativa per Füllkrug è ormai molto avanzata. I contatti tra Milan e West Ham proseguono attraverso intermediari e il meeting decisivo è atteso a stretto giro. La formula sarà un prestito con diritto di riscatto, soluzione che soddisfa tutte le parti. L’attaccante tedesco non rientra più nel progetto degli Hammers e ha già ottenuto il via libera per la partenza. L’obiettivo è averlo a disposizione per l’8 gennaio contro il Genoa.

Disasi, occasione low cost per la difesa

Parallelamente prende corpo la pista Axel Disasi: il difensore francese è stato proposto al Milan dal suo entourage e l’operazione viene giudicata sostenibile dal punto di vista economico. Massimiliano Allegri dovrà ora esprimere il suo gradimento tecnico. Disasi, ai margini del progetto di Enzo Maresca al Chelsea, spinge per lasciare Londra già a gennaio.

Formula e contesto economico

L’idea rossonera è chiara: prestito, possibilmente gratuito, con parte dell’ingaggio coperta dal Chelsea. Dopo gli investimenti estivi e senza gli introiti di Champions League e Supercoppa, il Milan non intende appesantire il bilancio. I buoni rapporti con i Blues, consolidati da operazioni recenti, tengono aperta una pista che può diventare concreta nei prossimi giorni.