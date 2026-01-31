Milan, Disasi spinge per i rossoneri: passi avanti col Chelsea

Axel Disasi ha fatto la sua scelta: il difensore franco-congolese di proprietà del Chelsea ha indicato il Milan come priorità assoluta per il prosieguo della stagione, aprendo uno scenario concreto sul fronte del calciomercato invernale.

La volontà del giocatore

Secondo quanto filtra dall’ambiente londinese, Disasi avrebbe messo il Milan in cima alla propria lista di preferenze. Un segnale chiaro, che rafforza la posizione del club rossonero nei dialoghi con il Chelsea. La stima tecnica è reciproca: Massimiliano Allegri vede nel centrale classe 1998 un profilo affidabile, strutturato e già abituato ai ritmi della Premier League.

Concorrenza inglese e nodo formula

Sul tavolo resta però l’offerta del West Ham, pronta a soddisfare alcune richieste economiche del club londinese. Il punto centrale della trattativa riguarda la formula: il Milan lavora su un’operazione sostenibile, possibilmente in prestito con diritto di riscatto, mentre il Chelsea preferirebbe inserire obblighi o garanzie più solide.

Un rinforzo strategico per la difesa

L’eventuale arrivo di Disasi permetterebbe al Milan di aumentare profondità ed esperienza nel reparto arretrato, spesso messo alla prova dagli impegni stagionali. La dirigenza valuta il profilo come funzionale sia nell’immediato sia in prospettiva.

Ore decisive

Le prossime ore saranno determinanti. Il giocatore spinge, il Milan osserva con attenzione e il Chelsea attende l’offerta giusta. La sensazione è che la partita sia apertissima, ma con i rossoneri oggi in leggero vantaggio.