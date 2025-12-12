Milan, Disasi nuova idea per rinforzare la difesa a gennaio

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 12 Dicembre 2025

Il Milan studia le mosse per il reparto arretrato

Il Milan prepara le strategie per il mercato invernale e concentra l’attenzione sulla difesa. La necessità è chiara: offrire a Massimiliano Allegri un’alternativa affidabile al terzetto composto da Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic, che finora ha sostenuto il peso della stagione. Le soluzioni interne, Koni De Winter e il giovane David Odogu, rappresentano opzioni utili, ma la dirigenza valuta un profilo già pronto per l’impatto immediato.

Disasi torna nel mirino rossonero

Il direttore sportivo Igli Tare sta passando in rassegna diversi nomi e uno dei profili più caldi è quello di Axel Disasi del Chelsea. Il centrale francese non sta trovando continuità a Londra e potrebbe accettare una nuova destinazione già a gennaio. La formula del prestito appare percorribile, complice il rapporto positivo tra Milan e Chelsea, che negli ultimi anni ha favorito più di una trattativa.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Le alternative e la strategia finale

Sullo sfondo resta anche la pista che porta a Thiago Silva, il cui ritorno in Italia avrebbe un forte impatto mediatico e tecnico. Tare mantiene aperti entrambi i canali, ma il profilo di Disasi convince per età, caratteristiche e costi potenzialmente sostenibili. La scelta definitiva arriverà a ridosso dell’apertura ufficiale del calciomercato, quando il Milan avrà chiaro il quadro delle opportunità e dei margini economici disponibili.