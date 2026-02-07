Milan, difesa solida ma il mercato chiama: Gatti sfuma, Gila…

Il Milan di Massimiliano Allegri continua a costruire i propri risultati partendo da una retroguardia affidabile; con appena 17 gol incassati nelle prime 23 giornate di Serie A, i rossoneri vantano la terza miglior difesa del campionato, alle spalle della Roma di Gian Piero Gasperini e del sorprendente Como guidato da Cesc Fabregas. Numeri importanti, che però non frenano le ambizioni sul mercato.

I tentativi per Gatti e le strategie rossonere

Il direttore sportivo Igli Tare è alla ricerca di un ulteriore tassello per il reparto arretrato. In estate il Milan aveva sondato Joe Gomez del Liverpool, mentre a gennaio il nome caldo è stato quello di Federico Gatti della Juventus. Secondo Tuttosport, un contatto diretto tra Milano e Torino per un prestito con diritto di riscatto si è però concluso con un netto rifiuto. I bianconeri, anche dopo la cessione di Daniele Rugani alla Fiorentina, non potevano privarsi di un’altra pedina per Luciano Spalletti.

Gila, il nome in cima alla lista

Lo sguardo del Milan è ora proiettato sull’estate. In cima alla lista c’è Mario Gila, centrale della Lazio in scadenza nel 2027. La trattativa per il rinnovo è ferma e il club di Claudio Lotito valuta la cessione per evitare il rischio di perderlo a parametro zero. Arrivato dal Real Madrid nel 2022, lo spagnolo ha già superato le 100 presenze in biancoceleste.

La concorrenza

Su Gila non c’è solo il Milan. Inter, Atletico Madrid di Diego Simeone e Bournemouth monitorano la situazione. Una corsa aperta, destinata a scaldare il prossimo calciomercato estivo.