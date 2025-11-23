Milan di misura: Pulisic decide un derby intenso con l’Inter

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 23 Novembre 2025 · Aggiornato il 23 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Analisi del confronto

Il 245º Derby della Madonnina consegna al Milan un successo pesante ai danni dell’Inter, chiuso sullo 0-1 grazie al settimo gol stagionale di Christian Pulisic. La squadra di Cristian Chivu ha prodotto gioco e occasioni, ma non ha sfruttato la propria supremazia. Il merito va anche a Mike Maignan, decisivo nei momenti chiave.

Inter pericolosa ma imprecisa

Nel primo tempo i nerazzurri hanno gestito il ritmo e costruito le opportunità più nitide. Maignan ha risposto con due parate di altissimo livello su Marcus Thuram e Lautaro Martinez, mentre Francesco Acerbi ha colpito un palo sugli sviluppi di un corner di Hakan Calhanoglu. Il Milan è apparso più contratto, con una sola fiammata di Pulisic poco prima dell’intervallo.

Il gol che cambia la serata

L’equilibrio si spezza a inizio ripresa. Youssouf Fofana recupera un pallone pesante, dialoga con Rafael Leao e serve Alexis Saelemaekers. Il tiro del belga impegna Sommer, che respinge corto: Pulisic arriva per primo e firma il vantaggio rossonero.

L’episodio del rigore

La reazione dell’Inter è immediata e al 72’ arriva l’occasione del possibile pareggio. Dopo un contatto tra Thuram e Pavlovic, l’on-field review convince Sozza a concedere il penalty. Calhanoglu calcia, ma Maignan lo neutralizza. Nel finale i nerazzurri tentano ancora con Akanji, Bastoni e Diouf, senza trovare la porta.

