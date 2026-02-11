Milan, De Winter: “Allegri equilibrato, l’obiettivo…”

Koni De Winter, difensore del Milan è stato intervistato da Sportmediaset. Così il ventitrenne belga:

“Sempre titolare? Non è cambiato niente, a volte va come vuoi, a volte no. Allegri è una figura importante nella mia carriera, nella mia vita; mi ha fatto esordire, per me è uno molto equilibrato, sai cosa ti puoi aspettare da lui“.

Il primo gol in rossonero a Roma: “Momento bello per me, lo ricorderò sempre però non è così grande, dobbiamo fare di più“.

L’obiettivo del Milan e quello personale: “Il quarto posto, poi normale che tutti vogliono vincere. Scudetto? Mollare mai, io ci credo. Non bisogna perdere, pareggiare… fare di tutto per portare il risultato e giocare il meglio possibile. Io voglio crescere ogni giorno, fare il massimo e diventare più forte possibile“.

L’ispirazione di De Winter: “Sono cresciuto con Kompany, lo vedo nella Nazionale; mi piace molto anche Thiago Silva, l’ho visto con la maglia del Chelsea e vederlo dal vivo è un gran giocatore“.

De Winter conclude: “Tempo libero? Ho momenti dove gioco alla Play, scacchi, un giro in bici… dipende dalla giornata e dal momento. I cori della Curva? Fa piacere, senti che la partita arriva, ti tiene sveglio“.