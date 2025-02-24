Milan-Conceiçao, titoli di coda? Cosa filtra sull’esonero

Jacopo Petricciuolo · Pubblicato il 24 Febbraio 2025

Milan Conceiçao esonero – Dopo l’esonero di Fonseca il Milan sperava di svoltare la stagione, tuttavia il cambio di passo non è arrivato: i rossoneri sono settimi in campionato e non hanno centrato la qualificazione agli ottavi di finale in Champions League. Come riporta il Corriere della Sera le prossime partite potrebbero essere decisive per il futuro del mister Conceiçao.

Classifica preoccupante

I rossoneri sono distanti attualmente otto punti dalla Juventus, vincendo il recupero di Bologna potrebbero arrivare a 5 punti ma non sarà un’impresa facile: con il ranking che attualmente premia la Spagna a nostro discapito la qualificazione in Champions League si allontana. Nell’ultima partita a Torino il Milan ha messo in mostra una tenuta difensiva preoccupante, serve una svolta immediata per non perdere definitivamente il treno del quarto posto.

Prossime partite decisive

L’allenatore portoghese probabilmente non resterebbe nella prossima stagione senza il quarto posto, tuttavia in caso di risultati negativi nelle prossime due partite potrebbe lasciare Milano in anticipo. Bologna e Lazio saranno i prossimi due avversari del Milan, due scontri diretti che potrebbero rilanciare il finale di stagione oppure affondarlo definitivamente: ora il compito di trovare le contromisure adeguate ce l’ha Conceiçao.

