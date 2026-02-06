Milan-Como, ufficiale il recupero a San Siro: data e orario

Il caso Milan-Como ha finalmente trovato una soluzione definitiva: dopo giorni di indiscrezioni e ipotesi suggestive, la Lega Serie A ha ufficializzato data, orario e sede del recupero del derby lombardo valido per la Serie A Enilive 2025/26. La sfida si disputerà mercoledì 18 febbraio 2026, alle ore 20.45, allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro.

Un rinvio che ha fatto discutere

La gara, inizialmente in programma per il weekend dell’8 febbraio, è stata rinviata a causa delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. In quei giorni, infatti, San Siro sarà coinvolto nelle attività logistiche legate all’evento olimpico, rendendo impossibile l’utilizzo dell’impianto. Una situazione straordinaria che ha costretto la Lega Serie A a riorganizzare il calendario.

L’ipotesi Australia e il ritorno alla normalità

Nelle scorse settimane aveva preso corpo anche l’idea di disputare Milan-Como a Perth, in Australia, trasformando il match in un evento globale. Un’ipotesi affascinante ma troppo complessa, tra problemi logistici, diritti televisivi e regolamenti internazionali. Alla fine ha prevalso il buon senso: la partita si giocherà regolarmente a Milano.

Una sfida che pesa sulla classifica

Il recupero arriva in una fase cruciale della stagione: il Milan di Massimiliano Allegri è impegnato nella rincorsa ai vertici e non può permettersi passi falsi nella corsa a Scudetto e Champions League; di fronte, però, ci sarà un Como ambizioso, guidato da Cesc Fàbregas, ormai lontano dall’etichetta di semplice comparsa e in corsa per un posto in Europa.

San Siro pronto a decidere

Il derby lombardo promette intensità e tensione. Pressione da una parte, entusiasmo dall’altra. Milan-Como non è più una gara ordinaria, ma uno snodo potenzialmente decisivo della Serie A Enilive.