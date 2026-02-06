Milan-Como, ufficiale il recupero a San Siro: data e orario
Il caso Milan-Como ha finalmente trovato una soluzione definitiva: dopo giorni di indiscrezioni e ipotesi suggestive, la Lega Serie A ha ufficializzato data, orario e sede del recupero del derby lombardo valido per la Serie A Enilive 2025/26. La sfida si disputerà mercoledì 18 febbraio 2026, alle ore 20.45, allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro.
Bonus fino a 1.000€
Payout 99,5% • Il miglior bookmaker
ADM: 16017
Bonus fino a 1.000€
Payout 98,5% • Quote competitive
ADM: 16004
Bonus fino a 1.000€
+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%
ADM: 16012
Un rinvio che ha fatto discutere
La gara, inizialmente in programma per il weekend dell’8 febbraio, è stata rinviata a causa delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. In quei giorni, infatti, San Siro sarà coinvolto nelle attività logistiche legate all’evento olimpico, rendendo impossibile l’utilizzo dell’impianto. Una situazione straordinaria che ha costretto la Lega Serie A a riorganizzare il calendario.
L’ipotesi Australia e il ritorno alla normalità
Nelle scorse settimane aveva preso corpo anche l’idea di disputare Milan-Como a Perth, in Australia, trasformando il match in un evento globale. Un’ipotesi affascinante ma troppo complessa, tra problemi logistici, diritti televisivi e regolamenti internazionali. Alla fine ha prevalso il buon senso: la partita si giocherà regolarmente a Milano.
Una sfida che pesa sulla classifica
Il recupero arriva in una fase cruciale della stagione: il Milan di Massimiliano Allegri è impegnato nella rincorsa ai vertici e non può permettersi passi falsi nella corsa a Scudetto e Champions League; di fronte, però, ci sarà un Como ambizioso, guidato da Cesc Fàbregas, ormai lontano dall’etichetta di semplice comparsa e in corsa per un posto in Europa.
San Siro pronto a decidere
Il derby lombardo promette intensità e tensione. Pressione da una parte, entusiasmo dall’altra. Milan-Como non è più una gara ordinaria, ma uno snodo potenzialmente decisivo della Serie A Enilive.