Milan-Como, questione ancora a…Perth: il comunicato non si vede

La partita di Serie A tra Milan e Como a Perth, in programma la seconda settimana di febbraio, non è ancora soggetta a comunicato: è giallo

MILAN COMO PERTH COMUNICATO – Sbandierato e, ufficiosamente, confermato dalla Lega Serie A nelle figure dell’Amministratore Delegato, De Siervo, e dal Presidente, Ezio Simonelli, ma non ancora soggetto a comunicato ufficiale. La partita tra Milan e Como, ventiquattresima giornata del campionato 2025/2026, non ha ancora uno stadio, non conosce posizione geografica e nemmeno la lingua madre degli spettatori che assisteranno al match. Questo perché, a dispetto delle dichiarazioni dei diretti interessati nel pre-match della semifinale di SuperCoppa Italiana tra Milan e Napoli, non esistono ancora note scritte in merito alla disputa della partita a Perth, in Australia, per il primo impegno ufficiale della storia della Serie A al di fuori dei confini nazionali.

Secondo quanto riferito dalla “Provincia di Como”, a dispetto delle parole e dei trionfalismi per un match disputato a 18 ore di distanza dall’Italia, nessun comunicato ufficiale attesta che le squadre debbano giocare il proprio match dall’altra parte del mondo. E la faccenda assume ancora più mistero dopo le dichiarazioni dei vari addetti ai lavori e, soprattutto, continua a generare molte polemiche. Inizialmente promossa dallo stesso club rossonero, l’iniziativa sembrava essersi sgonfiata per i vari vincoli imposti dalla lega asiatica, la quale avrebbe intenzione di designare Direttori di Gara non italiani, ma appartenenti alla propria confederazione. La Lega Serie A aveva respinto al mittente tale ipotesi ma, dalle parole rilasciate dallo stesso Simonelli nel pre Milan-Napoli, il paletto sembrava superato.

San Siro inagibile per le Olimpiadi Invernali: dove si gioca Milan-Como?

Si parlava già di “piccoli sacrifici per una grande occasione di esportare il calcio italiano all’estero, in ottica di riposizionare la Serie A tra le prime 4 leghe più importanti dell’intera Europa”, ma di ufficiale non c’è ancora nulla. Il mistero a Perth s’infittisce e assume contorni sempre più grotteschi. I tifosi di Milan e Como, il prossimo 8 febbraio, non sanno ancora in quale continente verrà disputata la partita. Con buona pace di abbonamenti e trasferte programmate.