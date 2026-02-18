Milan-Como, probabili formazioni e dove vederla in tv

Il recupero della 24ª giornata di Serie A mette di fronte Milan e Como. Si gioca questa sera alle 20:45 allo stadio Meazza di Milano. Una sfida che pesa per entrambe: i rossoneri cercano continuità nella corsa europea e allo scudetto, i lariani punti preziosi per restare aggrappati al treno che porta all’Europa.

Le scelte di Allegri

Massimiliano Allegri va verso il 3-5-2. In porta Maignan, davanti a lui il terzetto formato da Tomori, Gabbia e Pavlovic. Sulle corsie spazio ad Athekame e Bartesaghi, con Ricci in cabina di regia affiancato da Modric e Loftus-Cheek. In attacco coppia di talento e strappi: Leao e Pulisic.

È un Milan che punta su equilibrio e qualità tra le linee. La gestione dei ritmi sarà decisiva contro un avversario organizzato.

La risposta del Como

Cesc Fabregas replica con il 4-2-3-1. Butez tra i pali, linea difensiva con Smolcic, Ramon, Diego Carlos e Valle. In mediana Perrone e Da Cunha. Sulla trequarti Vojvoda, Nico Paz e Jesus Rodriguez a supporto di Douvikas.

Il Como ha mostrato personalità anche contro squadre di alta classifica. Servirà compattezza e rapidità nelle ripartenze.

Milan-Como, le probabili formazioni

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Modric, Loftus-Cheek, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

Dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, con collegamento dalle 20:30. Una gara che può indirizzare ambizioni e obiettivi nella seconda parte di stagione.