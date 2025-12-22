Milan-Como, niente Perth: salta l’accordo. Sfuma la storica trasferta

La trattativa sfumata sul più bello

Milan-Como non si giocherà a Perth. Quella che doveva essere la prima partita ufficiale di un campionato europeo disputata fuori dai confini nazionali è definitivamente saltata. La lunga trattativa portata avanti da Milan, Lega Serie A e autorità locali australiane si è arenata quando sembrava ormai vicina alla chiusura, lasciando spazio a una brusca frenata.

Le condizioni imposte dalla AFC

Il nodo centrale è stato rappresentato dalle richieste avanzate dalla AFC, la confederazione asiatica. Condizioni giudicate eccessivamente onerose, a partire dalla designazione arbitrale, che avrebbe dovuto coinvolgere esclusivamente direttori di gara asiatici, VAR compreso. Una concessione che Serie A e club avevano inizialmente accettato, forti delle garanzie fornite da Pierluigi Collina sulla qualità degli arbitri individuati.

Il peso della politica e dei rischi finanziari

Dietro lo stop definitivo c’è però molto più del campo. La partita era diventata un caso politico e istituzionale, con implicazioni legate al precedente che avrebbe aperto nel calcio europeo. I rischi finanziari, uniti alle complicazioni dell’ultimo minuto, hanno reso l’operazione insostenibile. Non a caso, il dietrofront è stato formalizzato con un comunicato congiunto tra la Serie A e il governo della Western Australia.

Un’occasione storica mancata

Il progetto avrebbe rappresentato una svolta nella strategia di internazionalizzazione della Serie A, offrendo una vetrina senza precedenti al calcio italiano in Australia. L’idea resta affascinante, ma per ora rimane chiusa in un cassetto. Milan-Como si giocherà regolarmente in Italia, mentre il dibattito sulle partite all’estero resta aperto e tutt’altro che risolto.