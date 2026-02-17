Milan-Como, Allegri: “Lavoro importante di Fabregas in poco tempo; la qualificazione in Champions per le italiane è vita. Arbitro, simulazioni…”

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza alla vigilia del recupero di campionato che il Milan giocherà contro il Como. Così l’allenatore dei rossoneri:

“Non disperdere energie su quello che è successo, domani abbiamo una partita, imporrante essere bravi a gestire gli imprevisti. Non bisogna farsi distrarre da cose che nel calcio ci sono sempre state, ci sono le persone di competenza che stanno lavorando per cercare di migliorare il Var sull’oggettività, tutto il resto rimane soggettivo. Per noi è importante domani, un altro passettino in avanti“.

Su Leao: “Sta bene, ha fatto un buon allenamento anche ieri, come Pulisic e gli altri ma soprattutto questi due che hanno avuto problematiche fisiche ma hanno fatto gol importanti faranno molto bene al Milan“.

Si torna sugli arbitri: “Non so se serva professionalizzarli o meno, il nostro campionato è bellissimo, siamo stati capaci di andare ad analizzare anche un episodio del campionato inglese… bisogna capire se sono più importanti le partite o le decisioni degli arbitri. Togliere un po’ di pressione non è facile, si è abbassata anche l’età degli arbitri e per loro non è assolutamente facile. La qualificazione in Champions è questione di vita o di morte per una squadra dal punto di vista economico“.

Sul Como: “Fabregas sta facendo un lavoro importante, sono dentro l’Europa e in lotta per la Champions, un lavoro molto buono in così poco tempo poi ci sono momenti dove giochi bene o meno bene. L’obiettivo è ottenere il risultato attraverso le prestazioni“.

MILAN-COMO, ALLEGRI IN CONFERENZA: SECONDA PARTE

Le simulazioni: “Il calcio è diventato velocissimo, non è facile per un arbitro, è tutto diverso rispetto a trent’anni fa. C’è da migliorare il Var e trovare soluzioni. Il calcio è bello perché il più debole può battere il più forte, poi per sabato sono dispiaciuti tutti“.

Allegri conclude: “Non bisogna avere dispendio di energie in fattori esterni, rimanere in quadrati in quello che stiamo facendo. In questo momento ci vogliono i paraocchi. L’Inter in questo momento è la netta favorita, sono partiti favoriti insieme al Napoli e sono i netti favoriti; mancano ancora tanti punti, bisogna stare calmi.

Modric? Ha una passione, un amore viscerale per il calcio che lo porta a chiedere scusa per un passaggio, arrabbiarsi se sbaglia dopo cinquanta-sessanta passaggi, vive l’allenamento e le partite con tranquillità e quando c’è il momento decisivo della partita, cambia espressione.

Le insidie domani? Bisognerà fare una partita ordinata, di pazienza, loro sono bravi a riconquistare palla quando la perdono e in un ottimo momento“.