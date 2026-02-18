Milan-Como 1-1: Leao risponde a Nico Paz
A San Siro si chiude sull’1-1 il recupero della 24ª giornata di Serie A tra Milan e Como. Un risultato che rallenta i rossoneri e, di riflesso, strappa un sorriso all’Inter.
Primo tempo: errore decisivo
Allegri punta su Leao e Nkunku, mentre Fabregas sorprende con Nico Paz falso nove. Il ritmo iniziale è basso, il Como palleggia con ordine, il Milan prova a ripartire senza trovare spazi.
La gara si sblocca su un episodio clamoroso. Maignan, pressato, sbaglia il rinvio e serve involontariamente Nico Paz, che controlla e deposita in rete. Un errore pesante che indirizza la prima frazione.
Il Milan reagisce: Tomori di testa impegna Butez, poi il Como sfiora il raddoppio con Sergi Roberto, che spreca da pochi passi.
Ripresa: Leao la riprende
Nella seconda metà i rossoneri alzano il baricentro. Al 64’ il lancio di Jashari apre la difesa ospite: Leao scavalca Butez con un pallonetto preciso e firma l’1-1.
Il Milan insiste, colpisce anche una traversa ancora con Leao, ma senza trovare il sorpasso. Fabregas riorganizza i suoi, che nel finale resistono e provano a pungere con Rodriguez.
Finisce in parità. Un punto che muove la classifica ma lascia rimpianti al Milan, mentre l’Inter osserva e incassa.