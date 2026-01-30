Milan, colpo Mateta: accordo da 30 mln col Palace. Nkunku-Roma?

Il Milan è pronto a sferrare il colpo di mercato che potrebbe ridisegnare la corsa allo scudetto. Nelle ultime, frenetiche ore della sessione invernale, i rossoneri hanno raggiunto un principio di accordo con il Crystal Palace per l’acquisto di Jean-Philippe Mateta. L’operazione, del valore di 30 milioni di euro, rappresenta una mossa strategica del club per dotare Massimiliano Allegri di un centravanti di peso e fisicità.

Il club rossonero, attraverso l’amministratore delegato Giorgio Furlani, sta ora lavorando per trasformare l’intesa in un trasferimento immediato, anziché rimandarlo all’estate. La volontà dell’attaccante francese, che ha sempre mostrato interesse per la Serie A, è un fattore decisivo. Mateta avrebbe già trovato l’accordo personale con il Milan su un contratto pluriennale. La sua risoluzione potrebbe arrivare se il Palace completerà l’acquisto del norvegese Jørgen Strand Larsen dal Wolverhampton.

Una mossa a sorpresa che cambia gli equilibri

L’assalto del Milan ha di fatto scavalcato altri contendenti, come la Juventus e il Nottingham Forest, dimostrando la determinazione della nuova dirigenza guidata da Igli Tare. Mateta, autore di 38 gol nelle ultime due stagioni e mezza in Premier League, porterebbe in dote esperienza, potenza fisica e un istinto del gol collaudato contro le difese più forti.

La sua eventuale firma rappresenterebbe un segnale di ambizione chiaro, volto a creare una competizione interna di alto livello e a fornire ad Allegri un’alternativa di profilo differente rispetto a Rafael Leao, Christian Pulisic e al neoarrivato Niclas Füllkrug.

Nkunku verso l’addio? La Roma è in agguato

L’arrivo di Mateta renderebbe inevitabilmente sovraffollato il reparto offensivo, accelerando le valutazioni sul futuro di Christopher Nkunku. Il francese, acquistato nell’estate 2025 per una cifra importante, non ha finora esploso come sperato. Il Milan non lo considera più “intoccabile”. Pur apprezzando i recenti segnali di ripresa, è pronto ad ascoltare offerte nell’ordine dei 35 milioni di euro.

Proprio in queste ore è emerso con forza l’interesse della Roma, che vedrebbe in Nkunku il profilo ideale per il suo attacco. Anche il mercato turco, con Fenerbahçe e Galatasaray, rimane una concreta possibilità. La partenza del francese libererebbe ulteriori risorse e spazio in rosa, completando una rivoluzione offensiva che il Milan sta portando a termine con pragmatismo e visione.