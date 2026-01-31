Milan, colpo Cissè: preso dal Verona. Arriverà in estate

Il Milan ha chiuso il suo primo affare per il futuro. Il club rossonero ha infatti trovato un accordo verbale con l’Hellas Verona per l’acquisizione di Alphadio Cissè, promettente centrocampista offensivo classe 2006. L’operazione è ormai in fase di definizione e rappresenta un investimento sulla prossima generazione di talenti.

Il giovane, di nazionalità guineana, attualmente è in prestito al Catanzaro in Serie B, dove sta disputando una stagione di altissimo livello. Con 6 gol già all’attivo in campionato, Cissè ha attirato l’attenzione di diversi club, tra cui il PSV Eindhoven. Tuttavia, l’intervento deciso del direttore sportivo Igli Tare ha permesso al Milan di battere la concorrenza e assicurarsi il giocatore.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Un arrivo programmato per la prossima estate

La strategia del Milan è chiara: puntare su un giovane di prospettiva senza stravolgere l’attuale rosa. Per questo motivo, l’accordo prevede che Alphadio Cissè concluda la stagione in prestito al Catanzaro, dove potrà continuare a crescere e giocare con continuità, un elemento fondamentale per il suo sviluppo.

Solo a partire dalla prossima estate, quindi, il centrocampista raggiungerà Milano per iniziare la sua avventura con la maglia rossonera. Questa pianificazione consente al giocatore di arrivare al Milan dopo aver completato un’annata da protagonista in Serie B, maturando esperienza e fiducia.

Il profilo di un talento in ascesa

Alphadio Cissè è considerato uno dei migliori prospetti nati nel 2006 in Italia. Dotato di buona tecnica, dinamismo e un ottimo senso del gol per il suo ruolo, ha tutte le caratteristiche per inserirsi nel progetto del club, che punta sempre di più a valorizzare i giovani.

La sua eventuale cessione al PSV nelle prossime ore è quindi da escludere. Il Milan ha anticipato tutti e si è assicurato un talento che, sotto la guida di Massimiliano Allegri e del settore giovanile, potrebbe diventare un pezzo importante del futuro della squadra. Un colpo di mercato silenzioso, ma di potenziale altissimo.