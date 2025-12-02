Milan-Chukwueze: riscatto del Fulham o rientro in rossonero?

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 2 Dicembre 2025 · Aggiornato il 2 Dicembre 2025

Samuel Chukwueze, approdato al Fulham nelle battute finali del mercato estivo con la formula del prestito con diritto di riscatto (fissato a una cifra vicina ai 30 milioni di euro), ha subito lasciato il segno in Premier League. L’impatto con la maglia dei The Cottagers è stato eccellente, come testimoniano i tre assist collezionati in sole sei partite disputate finora.

L’ottima partenza ha convinto l’intero ambiente del Fulham, che desidera trattenere il nigeriano a titolo definitivo versando la somma pattuita nelle casse del Milan. Anche lo stesso attaccante sembra trovarsi a suo agio nel campionato inglese e nell’organizzazione del club londinese.

MILAN, IL RISCATTO DI CHUKWUEZE È UN’INCOGNITA: I DETTAGLI

Nonostante la volontà di entrambe le società di trasformare il prestito in acquisto, un ostacolo non indifferente potrebbe frenare la trattativa. Come riportato da Matteo Moretto, sebbene Chukwueze non sia contrario alla permanenza in Inghilterra, il giocatore rimane fortemente legato all’Italia per ragioni personali.

La situazione, dunque, è tutt’altro che definita. Il riscatto di Chukwueze al Fulham si presenta come una vera e propria incognita che dovrà essere chiarita e risolta nel corso dei prossimi mesi.

