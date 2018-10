Milan – Chievo 3-1, match a senso unico: doppio Higuain, poi Bonaventura [LIVE]

Milan – Chievo, cronaca, tabellino e dichiarazioni

Giornata soleggiata a Milano dove i rossoneri ospitano il Chievo Verona in difficoltà per assenze e punti in classifica. Milan già al tiro dopo tre minuti con Bonaventura, palla a lato di poco é un minuto dopo primo intervento di Sorrentino che nega il vantaggio a Kessie. Al 19′ miracolo del portiere gialloblù su Suso e successivo salvataggio di Depaoli sulla ribattuta a colpo sicuro di Kessie, preludio ad un gol che pare nell’aria. Al 25′ incredibile errore di Bonaventura che a due passi dalla linea si porta la tira alta ma al 27′ mette ancora una volta la firma di Gonzalo Higuain, implacabile in area su assist di Suso. Al 35′ é 2-0: imbucata ancora per Higuain, a tu per tu davanti a Sorrentino e doppietta per lui. Nel recupero, buona chanche per Birsa, conclusione fuori di poco.

La ripresa si apre con un tiro-cross di Abate respinto da Sorrentino ma il 3-0 non si fa attendere troppo: bastano dieci minuti e Bonaventura arrotonda il punteggio. I veronesi riescono ad ottenere un piccolo sorriso dalla trasferta in Lombardia: il gol di Sergio Pellissier al 63′.

Soddisfatti i 48000 spettatori che ora, dopo la sosta, possono iniziare a sognare un grande derby contro l’Inter: per i clivensi, arriverà al Bentegodi l’Atalanta.

Tabellino

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Zapata, Rodríguez (86′ Laxalt), Kessie, Biglia, Bonaventura (75′ Cutrone); Suso (89′ Castillejo), Higuain, Çalhanoglu

A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Calabria, Mauri, Borini, Bakayoko, Bertolacci, Simic, Halilovic

Allenatore: Gennaro Gattuso

CHIEVOVERONA (4-4-2): Sorrentino; De Paoli, Bani, Rossettini, Barba; Birsa, N. Rigoni (68′ Kyine) Radovanovic, Leris (77′ Jaroszynski); Pellissier (66′ Pucciarelli), Stepinski

A disposizione: Semper, Seculin, Tanasijevic, Cesar, Burruchaga, Grubac, Vignato, Hetemaj, Meggiorini

Allenatore: Lorenzo D’Anna

Ammoniti: Higuain

Arbitro: Gianpaolo Calvarese di Teramo

Resta Aggiornato, ti informeremo sulle ultime novità. Il Tuo Nome Il Tuo Indirizzo Email I have read and agree to the terms & conditions Questo box sparisce nel momento in cui lasci la tua e-mail

Leave this field empty if you're human: