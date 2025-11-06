Milan, cercasi numero 9: idea Pellegrino del Parma

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 6 Novembre 2025 · Aggiornato il 6 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

La prossima trasferta di campionato a Parma non rappresenterà solamente l’occasione di raccogliere altri tre punti fondamentali per il Milan, ma sarà importante anche in ottica mercato. La società meneghina è alla ricerca di un numero nove puro e avrebbero individuato in Mateo Pellegrino il profilo ideale per sopperire alla sterilità in zona gol del reparto offensivo. L’unico bomber di ruolo dei rossoneri infatti, Santiago Gimenez, sta deludendo e non poco le aspettative: il messicano ha messo a segno solamente una rete in stagione, contro il Lecce in Coppa Italia.

MILAN, PELLEGRINO OSSERVATO SPECIALE NELLA SFIDA CON IL PARMA

Ecco dunque, che la gara di Parma sarà una vera e propria occasione per i dirigenti rossoneri di vedere Pellegrino all’opera dal vivo. L’attaccante è arrivato lo scorso anno dal Velez per 2 milioni più il 50% sulla futura rivendita e con la maglia dei crociati ha realizzato 8 reti in 25 presenze. In questa stagione, ha realizzato 3 gol in Coppa Italia e 2 in Serie A, entrambi contro il Torino, mettendo la firma sull’unico successo raccolto fin qui dalla squadra di Carlos Cuesta. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan non vorrebbe rischiare troppo e puntare un altro trasferimento a titolo definitivo come Nkunku e Gimenez, ma preferirebbe operare con la formula del prestito con diritto di riscatto.

MILAN, GLI ALTRI NOMI SUL TACCUINO PER L’ATTACCO

Qualora l’opzione Pellegrino non si concretizzasse, la dirigenza rossonera sta monitorando altri profili sia in Europa che in Italia. Tra i nomi in lista ci sono Joaquin Panichelli, attaccante 23enne dello Strasburgo e Jonathan Burkardt classe 2000 in forza al Francoforte. Dal nostro campionato invece, il Milan continua a monitorare Artem Dovbyk, già vicino all’approdo in rossonero gli ultimi giorni di mercato, quando l’ipotesi di scambio con Gimenez sembrava più di una semplice suggestione, ma alla fine non si fece nulla a causa del rifiuto del messicano.

Oltre a “Milan, cercasi numero 9: idea Pellegrino del Parma” leggi anche: