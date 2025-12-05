Milan, centrale cercasi: contatti avviati con gli agenti di Idzes

Anthony Ferrara · Pubblicato il 5 Dicembre 2025 · Aggiornato il 5 Dicembre 2025

Quello di Jay Noah Idzes, centrale indonesiano del Sassuolo, sarebbe il nuovo nome sulla lista del Milan; contatti avviati con gli agenti

IDZES MILAN CONTATTI AGENTI – I sogni bavaresi di poter sottoporre a Kim, centrale in forza al Bayern Monaco, un contratto che possa riportarlo in Italia dopo l’esperienza a Napoli. La suggestione brasiliana di poter contare, nuovamente, sull’apporto di un fuoriclasse quale Thiago Silva, ex difensore del Milan mai effettivamente dimenticato dalle parti di Milanello e che già ha avuto modo di collaborare (e vincere) con Massimiliano Allegri. L’unica realtà concreta del borsino del mercato rossonero, tuttavia, prenderebbe il nome di Noah Idzes, roccioso centrale indonesiano in forza al Sassuolo.

Secondo quanto riferito da Luca Cilli, il classe 2000 avrebbe impressionato gli scouting del club meneghino al punto di imbastire i primi contatti con gli agenti per comprendere la fattibilità del colpo già nel corso della sessione invernale. A caccia di un centrale che possa sostituire – o coadiuvare – Matteo Gabbia, leader assoluto della retroguardia rossonera, il Diavolo starebbe monitorando da vicino l’esponenziale crescita dell’ex centrale del Venezia.

Dai un'occhiata al nostro ultimo pronostico Juventus - Udinese , analisi completo del team Europa Calcio.

Approdato in Emilia nel corso dell’estate per la cifra di 8 milioni di euro, Noah Idzes ha mostrato versatilità disimpegnandosi indistintamente da centrale e da braccetto di una difesa a tre, vero mantra calcistico della versione 2.0 di Massimiliano Allegri a Milanello. Tra sogni e suggestioni invernali, il nome che poi scalderebbe i desideri del Diavolo sotto l’albero di Natale sarebbe proprio quello di Idzes. L’indonesiano risulta una pedina fondamentale dello scacchiere di Fabio Grosso (12 presenze all’attivo in Serie A), ma un’eventuale chiamata da Casa Milan potrebbe rimescolare le carta in tavola per il futuro del venticinquenne centrale del Sassuolo.

Oltre all’articolo: “Milan, centrale cercasi: contatti avviati con gli agenti di Idzes”, leggi anche: