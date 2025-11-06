Milan, caso Gimenez: versioni contrastanti

Jacopo Petricciuolo · Pubblicato il 6 Novembre 2025

Milan Gimenez – In casa Milan si è aperto un vero e proprio caso Gimenez: il messicano è l’unica punta di ruolo in rosa, tuttavia le prestazioni sono deludenti e le reti segnate restano pochissime. Come riportato da Calciomercato.com anche il recente infortunio del calciatore resta un mistero, ci sono due versioni contrastanti.

La posizione del Milan

Tra i dirigenti del Milan le condizioni di Gimenez non destano troppa preoccupazione. I rossoneri sono convinti che il giocatore sia semplicemente lontano dalla migliore condizione possibile, nessun allarmismo ma la situazione è singolare. Santiago ha parlato sui social di un problema alla caviglia che lo ha costretto a fermarsi e raramente un calciatore si esprime in prima persona sui problemi fisici come in questo caso.

Dubbi dal Messico

Ad alimentare i dubbi ci sono le voci dal Messico che parlano di uno stop non inferiore alle 5 settimane per Gimenez, il Milan non ha questo tipo di riscontri ma la situazione andrà monitorata con attenzione. Il mercato di gennaio si avvicina e la punta era già stata molto vicina all’addio nella sessione estiva, potrebbe riaccendersi qualche pista per la cessione

