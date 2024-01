Stefano Pioli prepara una formazione inedita per Milan-Cagliari, sfida valevole per gli ottavi di Coppa Italia: spazio alla linea verde

Un appuntamento da non fallire, certamente, considerando la distanza dal vertice in campionato, ridotta a nove punti nel weekend ma comunque notevole, nonché per la precoce eliminazione dalla Champions League e la conseguente retrocessione in Europa League. La Coppa Italia, per il Milan, può essere considerata manifestazione storicamente snobbata (i rossoneri non la conquistano dal lontanissimo 2003), ma anche viatico frutto di un percorso in grado di restituire sorrisi in una valle da lacrime dell’anno 2023 appena salutato. Malgrado ciò, Stefano Pioli, secondo quanto riportato da Sportmediaset, dovrebbe proporre un ampio turnover per favorire la rincorsa al piazzamento Champions derivato dal percorso in Serie A, vero obiettivo della società rossonera per consolidare la crescita economica del club.

Milan-Cagliari: Stefano Pioli torna al passato, ma si affida all’inedito

Il tecnico rossonero dovrebbe nuovamente cucire un abito indossato dal Diavolo a più riprese nel corso dell’esperienza quadriennale del tecnico sulla panchina del Milan: quel 4-2-3-1 che ha donato tante gioie, ma altrettanti dolori. Per tentare di superare gli ottavi di Coppa Italia in una parte del tabellone orfana dello spauracchio rappresentato dall’Inter, eliminato dal Bologna, il tecnico dovrebbe presentare una formazione, tuttavia, completamente inedita. I soli titolari chiamati in causa sarebbero infatti Maignan, Calabria, Theo Hernandez e Reijnders, costretto agli straordinari a causa della partenza anticipata di Bennacer per la Coppa d’Africa, a differenza di Chukwueze, il quale partirà in direzione Costa d’Avorio solamente domani.

L’ex Villareal verrà schierato largo a destra a supporto di Luka Jovic, in compagnia di Chaka Traorè e Luka Romero, all’esordio dal primo minuto da inizio stagione. In mediana, invece, si rivedrà anche Adli, subentrato nella gara contro il Sassuolo proprio al posto di Bennacer e nettamente favorito su Krunic, con quest’ultimo sempre più lontano da Milano e con le valigie pronte ormai da mesi.