Milan, caccia all’attaccante per gennaio: Gimenez non basta

30 Ottobre 2025

Gimenez in crisi, il Milan prepara le mosse di gennaio

Il Milan sta iniziando a guardarsi intorno. Nonostante il contributo in termini di movimento e sacrificio, Santiago Gimenez non riesce più a incidere sotto porta: sono passate oltre dieci ore di gioco dall’ultima rete dell’attaccante messicano. Una sterilità che inizia a pesare nei piani di Giorgio Furlani e Igli Tare, pronti a intervenire nel prossimo calciomercato di gennaio.

Gli obiettivi rossoneri per rinforzare l’attacco

In cima alla lista resta Artem Dovbyk, autore di una rete pesante all’Olimpico nell’ultima giornata e profilo che piace per potenza fisica e capacità realizzativa. Tuttavia, il club rossonero valuta anche soluzioni più giovani e futuribili, come Joaquin Panichelli dello Strasburgo e Jonathan Burkardt dell’Eintracht Francoforte, entrambi seguiti con attenzione dagli scout milanisti.

Zirkzee, il sogno di ritorno in Serie A

Un altro nome che non tramonta mai è quello di Joshua Zirkzee, oggi al Manchester United, ma ancora lontano dal progetto tecnico dei Red Devils. Il centravanti olandese avrebbe manifestato il desiderio di tornare in Serie A, un contesto in cui si era esaltato con il Bologna.

Il Milan, intanto, valuta le opzioni. L’obiettivo è chiaro: trovare un attaccante capace di garantire gol e leadership in una seconda parte di stagione che si preannuncia decisiva.

