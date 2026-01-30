Milan, caccia al difensore: in lista Gimenez e Disasi

Il Milan, mentre porta avanti a ritmo serrato la trattativa per Jean-Philippe Mateta in attacco, ha un obiettivo chiaro anche per il reparto arretrato: rinforzare la difesa centrale prima della chiusura del mercato. Il club rossonero sta esaminando diverse possibilità per esaudire una delle richieste del tecnico Massimiliano Allegri, che cerca un difensore con esperienza e leadership.

In queste ore frenetiche, due nomi sono emersi con forza sul tavolo della dirigenza, guidata dal direttore sportivo Igli Tare. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio e confermato da altre fonti di mercato, i profili in pole position sono José María Giménez dell’Atlético Madrid e Axel Disasi del Chelsea.

I profili principali: Giménez e Disasi

José María Giménez, centrale uruguaiano classe 1995, è un nome di grande esperienza internazionale. Il giocatore, che ha collezionato 13 presenze stagionali con un gol decisivo contro l’Inter in Champions, non è più titolare fisso sotto Diego Simeone. La sua situazione a Madrid potrebbe spianare la strada a un trasferimento, anche se l’operazione non è considerata semplice.

L’alternativa è Axel Disasi, difensore francese di 27 anni in uscita dal Chelsea. Il club londinese è aperto a una cessione in prestito a condizioni favorevoli, rendendolo un’opzione a basso costo per il Milan. Tuttavia, il West Ham United sembra attualmente favorito nella corsa al giocatore.

Altre piste e strategia di mercato

La ricerca del Milan non si limita a questi due nomi. Fonti indicano che il club ha nel mirino anche altri difensori, come Joe Gomez del Liverpool, considerato una soluzione a lungo termine ma difficile da ottenere, e Radu Drăgușin del Tottenham, con cui sarebbero già stati avviati contatti. Il profilo di Mario Gila della Lazio è invece più probabile per la sessione estiva.

La strategia del club è chiara: cogliere un’opportunità vantaggiosa in prestito per rispondere all’esigenza immediata di Allegri, senza investimenti ingenti. Con il mercato che si chiude il 2 febbraio, le prossime 48 ore saranno decisive per capire se il Milan riuscirà a centrare questo ulteriore obiettivo.