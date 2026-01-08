Milan, caccia al centrale per Allegri: Coppola è il primo nome

Difesa corta e sistema a tre: il Milan corre ai ripari

COPPOLA MILAN – Il Milan guarda con attenzione al mercato invernale per rafforzare il reparto arretrato. La scelta di Massimiliano Allegri di puntare con continuità sulla difesa a tre ha messo in evidenza una coperta corta, soprattutto in termini di alternative affidabili. Ecco il punto: servono rinforzi mirati, capaci di reggere subito il peso della Serie A.

Dopo aver definito in anticipo l’operazione Niclas Füllkrug, la dirigenza rossonera ha spostato il focus sulla linea difensiva, individuando un profilo giovane ma già pronto.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Coppola in cima alla lista di Allegri

Il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Diego Coppola, classe 2002 di proprietà del Brighton. L’ex Verona, approdato in Premier League, non ha trovato la continuità sperata e vede di buon occhio un ritorno in Italia. Le sue caratteristiche fisiche e la familiarità con la difesa a tre lo rendono un’opzione concreta per il progetto di Allegri.

Formula complessa e concorrenza italiana

Il nodo resta la formula. Il Milan spinge per un prestito con diritto di riscatto, soluzione che il Brighton valuta con prudenza; la concorrenza non manca: Fiorentina, Genoa e Torino monitorano la situazione e potrebbero inserirsi per Diego Coppola con proposte diverse.

Il Milan ha le idee chiare, ora serve trovare l’incastro giusto per consegnare ad Allegri il centrale richiesto.