Milan, Bournemouth riscatta Jimenez: cifre e incasso rossonero

Il futuro di Alex Jimenez è ormai tracciato e si allontana definitivamente dal Milan. L’esterno spagnolo, approdato in Premier League la scorsa estate con la formula del prestito con diritto di riscatto, ha convinto il Bournemouth, pronto a esercitare l’opzione per l’acquisto a titolo definitivo.

Il riscatto del Bournemouth

Nei prossimi giorni è attesa l’ufficialità dell’operazione, che porterà Alex Jimenez a diventare a tutti gli effetti un giocatore del Bournemouth. Il club inglese ha deciso di puntare con decisione sull’esterno classe 2005, valorizzato da un rendimento costante e da una crescita evidente nel corso della stagione. La cifra complessiva dell’operazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro, con ulteriori 5 milioni legati a bonus facilmente raggiungibili.

L’incasso del Milan

Per il Milan, però, l’operazione non porterà l’intero importo nelle proprie casse. Al momento dell’acquisto dal Real Madrid, infatti, il club rossonero aveva accettato una clausola che garantiva ai blancos il 50% sulla futura rivendita del giocatore. Di conseguenza, solo metà della somma incassata dal Bournemouth sarà destinata al Milan, riducendo sensibilmente il margine economico dell’affare.

Scelta tecnica e strategica

La cessione di Alex Jimenez conferma la linea del Milan sul mercato: valorizzare i giovani e cogliere le opportunità quando il contesto tecnico non garantisce spazio immediato. Per il Bournemouth, invece, l’operazione rappresenta un investimento mirato su un profilo già adattato ai ritmi della Premier League, pronto a consolidarsi nella massima serie inglese.