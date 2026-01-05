Milan, blindato Bartesaghi: pronto il rinnovo, respinti i top club

Il Milan accelera sul futuro e sceglie la continuità. Al centro del progetto c’è Davide Bartesaghi, terzino sinistro classe 2005 che ha convinto società e staff tecnico con rendimento, personalità e margini di crescita evidenti. Il club rossonero prevede di prolungarne il contratto, accompagnando l’accordo con un sensibile adeguamento dell’ingaggio.

La fiducia di Allegri e il progetto tecnico

La spinta decisiva arriva da Massimiliano Allegri, che considera Bartesaghi uno dei pilastri su cui costruire il Milan dei prossimi anni. L’allenatore ne apprezza la maturità tattica, la capacità di spingere senza perdere equilibrio e una personalità già pronta per i palcoscenici più esigenti della Serie A.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Numeri e crescita nella stagione in corso

I dati confermano le sensazioni. In questa stagione di Serie A, Bartesaghi ha collezionato 13 presenze, impreziosite da 2 gol, oltre a 4 apparizioni con la Nazionale Under 21. Un percorso lineare, ma tutt’altro che ordinario, che ha attirato l’attenzione dei grandi club europei.

Interesse estero e muro rossonero

Arsenal e Manchester City hanno monitorato con attenzione il profilo del laterale italiano. A dicembre il Milan avrebbe respinto un’offerta da 25 milioni di euro proprio dell’Arsenal, valutando il giocatore non meno di 45 milioni. Una posizione netta, coerente con un contratto in scadenza solo a giugno 2030.

Valore di mercato e strategia

Per Transfermarkt, Bartesaghi vale oggi 18 milioni di euro. A Milanello, però, il valore reale è un altro. E il rinnovo in arrivo serve a ribadirlo con chiarezza: Davide Bartesaghi non è sul mercato, è il futuro del Milan.