Milan Biglia, l’argentino si infortuna ancora al ginocchio

MILAN BIGLIA – Non c’è pace per Lucas Biglia: il mediano argentino, alla terza stagione al Milan, ha subito un nuovo infortunio al ginocchio, che potrebbe compromettergli il proseguo della stagione.

Così riferisce “Sky Sport“: “Oltre alla sconfitta subìta in rimonta nel derby, il Milan deve fare i conti con un’altra brutta notizia: Lucas Biglia si è infortunato di nuovo. Dopo la lesione al bicipiet femorale della coscia sinistra arrivata il mese scorso, infatti, il centrocampista argentino ha subìto oggi un trauma distorsivo al ginocchio destro, con interessamento del legamento collaterale mediale. I tempi di recupero saranno da valutare nei prossimi giorni. Lucas Biglia, colpito da vari problemi fisici, ha giocato solamente 7 partite in questa stagione. Ora l’ex Lazio dovrà affrontare anche questo nuovo infortunio“.

Milan, altro stop per Biglia

MILAN BIGLIA – A inizio annata il giocatore era stato spesso preferito a Bennacer dall’ex tecnico rossonero Marco Giampaolo. Molto altalenante è stato il suo rendimento in queste annate con la casacca rossonera. Il club di via Aldo Rossi lo aveva acquistato nell’estate 2017 dalla Lazio per circa 25 milioni di euro.

Stefano Pioli, che conosce molto bene l’argentino in quanto suo allenatore già ai tempi della Lazio, dovrà fare ancora a meno di lui. Proprio a Roma era un suo fedelissimo, ed era stato uno dei protagonisti di quella incredibile squadra biancoceleste che a maggio 2015 si qualificò per i preliminari di Champions League.