Milan, Bartesaghi ko: stop muscolare dopo il successo di Bologna
La vittoria netta del Milan sul campo del Bologna ha consolidato certezze e classifica, ma ha lasciato in eredità una nota stonata. Nel finale del match del Dall’Ara, infatti, Davide Bartesaghi è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un problema muscolare alla gamba sinistra.
La dinamica dell’infortunio
Il giovane esterno rossonero, classe 2005, ha accusato un fastidio al flessore sinistro intorno all’84’. Le immagini parlano chiaro: Bartesaghi si è più volte portato la mano alla parte alta della gamba, manifestando subito segnali di disagio. Uscendo dal campo ha evidenziato una lieve zoppia, dettaglio che ha indotto Massimiliano Allegri alla massima prudenza.
Avendo ancora un cambio a disposizione, il tecnico del Milan ha preferito non correre rischi, inserendo Pervis Estupiñán per chiudere la gara senza ulteriori esposizioni.
Le prime valutazioni dello staff medico
Nelle prossime ore lo staff sanitario rossonero analizzerà la situazione per comprendere l’entità dell’infortunio e stabilire se saranno necessari esami strumentali. Al momento filtra cautela: soltanto i primi riscontri clinici chiariranno i tempi di recupero e l’eventuale necessità di approfondimenti.
Calendario e gestione del recupero
Il contesto, però, gioca a favore del Milan. Complice l’indisponibilità di San Siro per i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, i rossoneri non scenderanno in campo nel prossimo weekend contro il Como. Il ritorno in Serie A è fissato per venerdì 13 febbraio contro il Pisa.
Una finestra utile per gestire con calma il recupero di Bartesaghi, evitando forzature. In attesa di risposte definitive, in casa Milan prevale la linea della prudenza.