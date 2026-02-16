Milan, avanti coi rinnovi: Tomori e Loftus verso il 2030
Tomori e Loftus-Cheek, accordi vicini
Archiviato il mercato invernale, il Milan concentra le energie sui rinnovi. In cima alla lista ci sono Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek, due profili ritenuti centrali nel progetto tecnico.
Per Tomori, attualmente sotto contratto fino al 2027, il club ha messo sul tavolo un prolungamento fino al 30 giugno 2030. L’ingaggio resterebbe invariato, 3,5 milioni di euro a stagione. Un segnale di fiducia e continuità per il difensore inglese, che ha da poco tagliato il traguardo delle 150 presenze in Serie A, tutte con la maglia rossonera. La firma è vicina.
Percorso simile per Loftus-Cheek. Anche il centrocampista, in scadenza nel 2027, è orientato ad allungare fino al 2030. Filtra ottimismo, non emergono ostacoli. La dirigenza vuole consolidare l’ossatura della squadra e dare stabilità al gruppo.
Il piano sui giovani: Bartesaghi blindato
Capitolo a parte per Davide Bartesaghi. Il terzino classe 2005 aveva già rinnovato fino al 2030, ma il Milan intende premiarne la crescita con un ulteriore anno e un adeguamento dell’ingaggio, destinato a triplicare.
Una mossa strategica, anche per respingere i sondaggi di club esteri come l’Arsenal. Il messaggio è chiaro: il Milan vuole costruire il futuro partendo dalle sue certezze. Prima il campo, poi la continuità.