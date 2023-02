MILAN-ATALANTA

Superato il momento di difficoltà – come ha detto il mister Stefano Pioli – ma difficoltà che ci saranno per il Milan in questa gara casalinga di campionato contro l’Atalanta, sesta in classifica a tre punti dai rossoneri e che vuole rifarsi dopo la sconfitta interna contro il Lecce e ancora prima quella sul campo del Sassuolo, cercando di ripetere la grande prova e vittoria di Roma contro la Lazio ottenuta a febbraio tra questi due risultati negativi.

Ritmi infernali nella gelida serata milanese davanti un gran pubblico che quasi può esultare per le prime due occasioni nei primi dieci minuti capitate a Giroud. Al 25′, però, si esulta davvero: acrobazia di Theo Hernandez, si coordina dalla distanza, palo-rete per l’1-0.

