Milan, arriva Füllkrug: visite fissate e formula del colpo in attacco

Accordo definito, manca solo l’ultimo passaggio

Il Milan ha deciso di accelerare e la scelta è ormai fatta. Niclas Füllkrug vestirà la maglia rossonera: l’intesa con il West Ham è stata raggiunta nelle ultime ore e l’attaccante tedesco è atteso a inizio gennaio per sostenere le visite mediche. Un’operazione nata dall’urgenza di colmare il vuoto lasciato dall’infortunio di Santiago Gimenez, che ha spinto la dirigenza ad agire con tempismo.

Formula dell’operazione e nodo riscatto

L’affare si sviluppa sulla base di un prestito di sei mesi con diritto di riscatto, per una cifra compresa tra i 13 e i 15 milioni. Su questo punto resta un confronto aperto tra i club. Il West Ham spinge per un obbligo di riscatto, magari legato a obiettivi di squadra, mentre il Milan non intende assumere vincoli futuri. La linea rossonera è chiara: valutare il rendimento del giocatore prima di ogni decisione definitiva.

La volontà del giocatore e il rilancio in Serie A

A favorire l’operazione è soprattutto la posizione di Füllkrug. L’attaccante, reduce da una stagione e mezzo complicata in Premier League, ha trovato poco spazio a Londra anche a causa di problemi fisici. I numeri parlano chiaro: 29 presenze complessive e appena 3 gol con il West Ham, zero reti nelle 9 apparizioni stagionali. Da qui la scelta di cambiare aria e rilanciarsi in Serie A, campionato che può valorizzare le sue caratteristiche.

Un profilo funzionale per il Milan

Fisicità, gioco aereo e presenza in area: Füllkrug rappresenta una soluzione immediata e concreta per l’attacco del Milan. Un innesto mirato, pensato per dare peso offensivo e alternative tattiche nella seconda parte della stagione. Ora manca solo l’ultimo passo formale. Poi sarà campo.