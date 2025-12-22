Milan, arriva Füllkrug: accordo col West Ham e visite mediche

Un rinforzo mirato per l’attacco rossonero

Il Milan è pronto ad accogliere Niclas Füllkrug. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante del West Ham sosterrà le visite mediche a Milano nei prossimi giorni. L’operazione è impostata su un prestito senza corrispettivo, una formula che consente al club rossonero di intervenire con decisione senza appesantire i conti nel breve periodo.

I dettagli dell’accordo con il West Ham

L’intesa tra Milan e West Ham prevede un diritto di riscatto esercitabile nella prossima estate. La cifra oscilla tra gli 11 e i 13 milioni di euro, come confermato anche da MilanNews.it. In caso di acquisto definitivo, l’operazione verrebbe considerata sostenibile e coerente con la linea del club, attento a investimenti mirati e funzionali.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Ingaggio e ruolo nella rosa

Il Milan si farà carico dell’intero ingaggio di Füllkrug, pari a 1,5 milioni di euro, lo stesso che il centravanti avrebbe percepito dal West Ham fino al termine della stagione. Un aspetto non secondario, che testimonia la volontà del club di puntare con convinzione sul profilo del nazionale tedesco, giocatore esperto e abituato a reggere la pressione.

Cosa porta Füllkrug al Milan

Classe ed esperienza internazionale. Füllkrug offre fisicità, senso del gol e capacità di lavorare per la squadra, caratteristiche utili in una Serie A sempre più tattica e competitiva. Il suo arrivo amplia le soluzioni offensive e garantisce alternative credibili nel momento chiave della stagione. Ora manca solo l’ultimo passo formale. Poi, il campo dirà il resto.