Milan-André, stallo col Corinthians: ora che succede?
Accordo trovato, firma mai arrivata
Il Milan non molla André Luiz Santos Dias, talento classe 2006 del Corinthians, ma la trattativa vive una fase di stallo delicatissima. I rossoneri avevano trovato un’intesa per 15 milioni di euro più 2 di bonus per il 70% dei diritti economici del cartellino, con contratto fino al 2031 e trasferimento previsto dopo il Mondiale 2026.
Gli uffici legali avevano vidimato le bozze, ma è mancata la firma del presidente paulista Osmar Stabile. Una frenata improvvisa, attribuita in Brasile anche alla pressione dei tifosi contrari alla cessione.
Proposta rifiutata e gioco al rialzo
Nelle ultime ore, secondo fonti brasiliane, il Corinthians ha formalmente respinto l’offerta complessiva da 17 milioni per il 70% del cartellino, chiedendo circa 22 milioni di euro (133 milioni di real). Nessuna controproposta ufficiale: il club attende un rilancio del Milan.
Il centrocampista, dal canto suo, spinge per il trasferimento e avrebbe rinunciato al 30% dei diritti economici di sua spettanza pur di favorire l’operazione.
Ipotesi FIFA sul tavolo
La società di Via Aldo Rossi valuta anche la strada legale. In presenza di documenti firmati dai dipartimenti competenti, la giurisprudenza della Camera di Risoluzione delle Controversie della FIFA e del TAS di Losanna potrebbe riconoscere un contratto vincolante.
Ora la scelta spetta al Milan, rilanciare per chiudere o portare il caso davanti agli organi competenti: il dossier André resta apertissimo.