 Salta al contenuto
AC Milan News 24/7

Milan, Allegri sorride: Saelemaekers torna in gruppo

Samuele Zarlenga
2 min
Saelemaekers Milan rinnovo scadenza
Foto © Stefano D'Offizi

In vista della sfida importantissima contro il Como, Max Allegri perde e recupera allo stesso tempo dei giocatori di fondamentale importanza. Il tecnico toscano sarà costretto a fare a meno di Adrien Rabiot a causa dell’espulsione rimediata venerdì nel match contro il Pisa e al suo posto ci sarà Samuele Ricci. Sugli esterni, invece, torna in gruppo Alexis Saelemaekers.

1
Stake

Bonus fino a 1.000€

Payout 99,5% • Il miglior bookmaker

Bonus 1.000€
Payout 99,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16017

2
Eplay24

Bonus fino a 1.000€

Payout 98,5% • Quote competitive

Bonus 1.000€
Payout 98,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16004

3
Eurobet

Bonus fino a 1.000€

+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%

Bonus 1.000€
Payout 97,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16012

MILAN, SAELEMAKERS TORNA AD ALLENARSI IN GRUPPO: LE ULTIME VERSO IL COMO

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il belga avrebbe smaltito il problema agli adduttori accusato nel match contro il Lecce ed è pronto a tornare fra i convocati per la sfida delicatissima contro il Como di Fabregas. Tuttavia, è ancora incerta la sua presenza in campo dal primo minuto: per capirlo bisognerà attendere la sessione pomeridiana della giornata di domani che scioglierà ogni dubbio a riguardo. Allegri può tornare a sorridere visto il recupero di uno dei giocatori più in forma dei rossoneri nel girone di andata, come testimoniano le due reti e i tre assist raccolti in 22 presenze.

 

Oltre a “Milan, Allegri sorride: Saelemaekers torna in gruppo ” leggi anche:

  1. Galatasaray-Juventus, Spalletti: “Portiamoci la praticità e forza mentale. Chivu e l’Inter…”
  2. Borussia Dortmund-Atalanta, Palladino: “Stimoli, Entusiasmo e crescita, vorrei leggerezza, personalità e maturità”
  3. De Sciglio riparte dalla Repubblica Ceca: lo accoglie il club di Nedved

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria