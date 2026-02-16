In vista della sfida importantissima contro il Como, Max Allegri perde e recupera allo stesso tempo dei giocatori di fondamentale importanza. Il tecnico toscano sarà costretto a fare a meno di Adrien Rabiot a causa dell’espulsione rimediata venerdì nel match contro il Pisa e al suo posto ci sarà Samuele Ricci. Sugli esterni, invece, torna in gruppo Alexis Saelemaekers.

MILAN, SAELEMAKERS TORNA AD ALLENARSI IN GRUPPO: LE ULTIME VERSO IL COMO

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il belga avrebbe smaltito il problema agli adduttori accusato nel match contro il Lecce ed è pronto a tornare fra i convocati per la sfida delicatissima contro il Como di Fabregas. Tuttavia, è ancora incerta la sua presenza in campo dal primo minuto: per capirlo bisognerà attendere la sessione pomeridiana della giornata di domani che scioglierà ogni dubbio a riguardo. Allegri può tornare a sorridere visto il recupero di uno dei giocatori più in forma dei rossoneri nel girone di andata, come testimoniano le due reti e i tre assist raccolti in 22 presenze.

Oltre a “Milan, Allegri sorride: Saelemaekers torna in gruppo ” leggi anche: