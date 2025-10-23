Milan-Pisa, Allegri: “Fuga? Calma, piedi per terra e lavorare per la quota Champions”

Alessandro Collu · Pubblicato il 23 Ottobre 2025 · Aggiornato il 23 Ottobre 2025

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara interna del Milan contro il Pisa, anticipo al venerdì sera dell’ottava giornata di campionato. Le sue dichiarazioni principali:

“Squadra fisica, se non la affrontiamo nel giusto modo può crearci difficoltà, poi dopo la prima neopromossa, cerchiamo di fare un po’ meglio. Non è che mi aspettavo di essere in testa alla classifica in estate, ho ereditato una squadra con giocatori importanti ma siamo solo all’inizio e bisogna continuare. Bisognerà affrontare la partita con grande rispetto, il Pisa è una squadra fisica con giocatori che in campo aperto ti possono far male e bisogna dare seguito ai risultati ottenuti fino ad oggi. Profilo basso e lavorare tanto“.

L’importanza della vittoria considerando anche gli impegni degli avversari: “Un passo in classifica per avvicinarti alla quota che ci garantirebbe l’accesso in Champions, non bisogna pensare al turno, agli altri. Fuga? Siamo alla settimana giornata, bisogna andare piano, molta calma e piedi per terra, gioire per la vittoria e pensare subito alla prossima. Abbiamo un miniciclo che ci porta alla sosta, poi tanti impegni fino a marzo senza sosta”.

Requisiti per lo Scudetto: “Prendere venti-venticinque gol massimo, i tifosi devono segnare, noi lavorare e mantenere alto l’entusiasmo, i tifosi ci hanno dato una grossa mano nel momento decisivo della partita e dev’essere così anche domani; l’entusiasmo va mantenuto con equilibrio e senso di responsabilità; ci sarà da fare una prestazione tecnicamente molto valida, grande attenzione alla fase difensiva“.

Su Leao: “Non è che lo trasformo, ha determinate caratteristiche e può giocare da prima punta o seconda punta, più sta dentro il vivo del gioco, meglio è. Abbiamo quattro giocatori offensivi che si possono accoppiare l’uno con l’altro“.

Allegri conclude: “I primi sei mesi servono per preparare la fase finale e per far sì che sia importante, bisogna far bene i primi sei-otto mesi.

Gimenez? Sta ora in una buona condizione fisica e lo vedo più sereno e tranquillo, ha qualità tecnica molto buone, ha avuto situazioni favorevoli, è in crescita, il gol lo troverà.

Pavlovic? Ha già giocato tante partite nel Milan ma ha solo ventitré anni, pensiamo tra qualche anno con più presenze anche in Nazionale, deve crescere ancora molto nella fase difensiva e nei tempi di gioco ma sta lavorando per questo. De Winter? Potrebbe avere una chance, valuterò perché martedì abbiamo un’altra partita.

Modric? Sbaglia pochi palloni perché è un campione, ha una velocità diversa dagli altri nel passaggio, nella visione di gioco e in quel ruolo lì si trova molto a suo agio e si diverte molto“.

