Milan, Allegri chiama Gatti: verità e scenari con la Juventus

Il Milan cerca un centrale: strategia chiara

Con Niclas Füllkrug ormai in arrivo e l’ufficialità attesa all’apertura del mercato invernale, il Milan concentra le attenzioni sul difensore centrale. La linea è definita: profilo affidabile, preferibilmente in prestito, costi sostenibili e nessun investimento strutturale a gennaio. Una scelta coerente con l’equilibrio economico impostato dal club rossonero in Serie A.

Gatti nel mirino: cosa c’è di concreto

Nelle ultime settimane è circolato con insistenza il nome di Federico Gatti, pilastro della retroguardia della Juventus. Tuttavia, allo stato attuale, non esiste una trattativa tra i due club. Come riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, manca l’unanimità interna al Milan sul profilo e la Juventus non ha aperto a una cessione immediata.

La chiamata di Allegri e il rapporto personale

Un contatto, però, c’è stato. Massimiliano Allegri, oggi alla guida del Milan, ha chiamato Gatti per sondare il terreno. Un confronto informale, figlio del rapporto diretto maturato ai tempi della Juventus. Nessun passo formale, nessuna trattativa avviata. Solo un dialogo esplorativo.

Lo scambio con Ricci: suggestione senza basi

E l’ipotesi di uno scambio con Samuele Ricci? Al momento resta tale. Non ci sono riscontri concreti, né aperture sui parametri economici e sulla formula. I nodi restano molti. La sensazione è chiara: il nome di Gatti affascina, ma oggi il mercato racconta altro.