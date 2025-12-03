Milan all’attacco: Mateta, Gimenez e il ballo delle punte; gennaio…
Jean-Philippe Mateta, centravanti del Crystal Palace, potrebbe sostituire Santiago Gimenez al Milan: gennaio, il mese delle scelte sul mercato
MATETA MILAN GIMENEZ GENNAIO – Un sorriso che non nasconde un desiderio per l’immediato futuro e una necessità, quella del Milan, di reperire sul mercato di gennaio un centravanti che possa offrire più soluzioni a Massimiliano Allegri per coltivare il sogno di raggiungere la seconda stella. A specifica domanda sul Milan, Jean-Philippe Mateta, attaccante francese del Crystal Palace, non ha minimamente scattato l’ipotesi di vestire rossonero. Magari, già a partire da una sessione invernale che, nonostante le gelide temperature climatiche, potrebbe rivelarsi rovente per le scelte di mercato della dirigenza rossonera.
Le girevoli porte della sede di Casa Milan potrebbero indicare, ben presto, Santiago Gimenez all’uscita e l’ingresso di Mateta dall’entrata principale. D’altra parte, il cammino di Santiago a Milanello sembra esaurito anche per via di un fastidioso infortunio alla caviglia che ne sta altamente minando le prestazioni in termini di reti, soprattutto. Discorso inverso per Mateta, la cui carta d’identità indica ventotto anni ma anche il raggiungimento della definitiva consacrazione a livello internazionale.
Sette reti nelle prime tredici partite di Premier League – una rete ogni 159 minuti – per un usato sicuro che potrebbe far bene al Diavolo nella rincorsa allo Scudetto. Il contratto in scadenza nel 2027 potrebbe far ridurre le pretese del club britannico, deciso a richiedere 30 milioni di euro per il cartellino del gigante francese. Il Milan monitora la situazione ben consapevole di poter affondare il colpo a gennaio, alla riapertura del mercato. In fondo, un primo sorriso in segno di assenso al possibile futuro a Milanello, Mateta l’ha già mostrato.
