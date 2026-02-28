Milan alla ricerca del centravanti: Guirassy guida la lista dei desideri

La ricerca del centravanti è ufficialmente aperta. Dopo il fallito assalto a Jean-Philippe Mateta nel mercato di gennaio, il Milan ha deciso di pianificare con largo anticipo l’attacco alla prossima stagione. Serve un numero 9 di peso, un finalizzatore che possa garantire gol e leadership al reparto offensivo di Massimiliano Allegri.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza rossonera ha già tracciato una lista di obiettivi, con un nome che spicca su tutti: Serhou Guirassy. Ma non mancano le alternative, tra vecchie conoscenze della Serie A e possibili ritorni di fiamma dall’Arabia Saudita.

Guirassy è il preferito: numeri da top player in Germania

Il primo nome sulla lista è quello di Serhou Guirassy, attaccante franco-guineano del Borussia Dortmund. Classe 1996, Guirassy sta vivendo una seconda giovinezza in Bundesliga: da quando è passato allo Stoccarda e poi al Dortmund (che lo acquistò per 18 milioni di euro nell’estate del 2024), ha messo insieme numeri impressionanti: 54 gol in 85 presenze con la maglia giallonera.

Un ruolino di marcia da bomber di razza, che non è passato inosservato a Milanello. Il suo contratto con i gialloneri scadrà nel 2028, ma la volontà del giocatore e le esigenze di mercato del club tedesco potrebbero aprire spazi interessanti per una trattativa. Il Milan ci aveva già pensato quando era allo Stoccarda; oggi, forte dei suoi numeri, Guirassy è diventato la priorità.

Le alternative: Jackson e il rebus Bayern

In Germania gioca anche un altro obiettivo rossonero: Nicolas Jackson. L’attaccante senegalese, classe 2001, è di proprietà del Chelsea ma attualmente è in prestito al Bayern Monaco. I bavaresi, però, difficilmente eserciteranno il riscatto fissato a 67 milioni di euro, considerando anche le sue 5 reti in 22 presenze in questa stagione.

Il Chelsea sarebbe quindi disposto a cederlo nuovamente in prestito con diritto di riscatto, magari a cifre più abbordabili. Il Milan, che aveva già sondato il terreno la scorsa estate tramite l’agente, potrebbe tornare alla carica. Il profilo piace, l’operazione sarebbe sostenibile.

Il ritorno di fiamma per Retegui e il sogno Nunez

Non si possono dimenticare due nomi che hanno già fatto parlare di sé in Italia e in Europa. Il primo è Mateo Retegui, capocannoniere uscente della Serie A, ceduto dall’Atalanta all’Al-Qadsiah per 68,25 milioni di euro. In Arabia Saudita ha già segnato 15 gol in 25 presenze, confermandosi goleador implacabile. Un ritorno in Italia sarebbe complicato, ma il suo nome è sempre nei cassetti dei dirigenti rossoneri.

Più suggestiva, ma concreta, la pista che porta a Darwin Nunez. L’uruguaiano, classe 1999, è stato ceduto dal Liverpool all’Al-Hilal la scorsa estate per 53 milioni di euro. In Arabia ha segnato 9 gol in 24 presenze, ma da gennaio è stato escluso dalla lista per il campionato saudita per far posto a Karim Benzema, arrivato dall’Al-Ittihad.

Una situazione che ha spinto Nunez a cercare un ritorno in Europa. L’uruguaiano non vede l’ora di rimettersi in gioco in un campionato competitivo, e il Milan potrebbe rappresentare la destinazione ideale. Al momento, però, il suo nome non è in cima alla lista. Ma nel calciomercato, si sa, le cose cambiano in fretta.

La caccia al nuovo 9 del Milan è appena iniziata. E la lista, per ora, è piena di nomi pesanti.