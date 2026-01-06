Milan, Aké è il target per la difesa: trattativa difficile

Il Milan ha intensificato la ricerca di un rinforzo per la difesa nella sessione invernale di mercato. Dopo una trasferta a Cagliari che ha messo a nudo i limiti della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, la dirigenza rossonera sta accelerando i piani. Il nome in cima alla lista è quello di Nathan Ake, difensore del Manchester City.

Il profilo ideale per Allegri

Internamente al club, Ake è visto come l’opzione perfetta: un giocatore esperto, versatile – può agire sia da centrale che da terzino sinistro – e pronto per essere integrato immediatamente in squadra. Queste caratteristiche rispondono all’esigenza del tecnico Massimiliano Allegri di avere a disposizione un elemento affidabile per la lotta scudetto, senza dover attendere i tempi di ambientamento di una giovane promessa.

La situazione complicata del giocatore e del City

L’operazione, tuttavia, presenta ostacoli non semplici da superare. Da una parte, Ake – pur apprezzato da Pep Guardiola – non è titolare fisso al City, avendo collezionato solo due partite da titolare in Premier League in questa stagione. Il trentenne olandese desidera maggiore regolarità per convincere il CT olandese Ronald Koeman a convocarlo per il prossimo Mondiale. Questo fattore potrebbe spingere il giocatore verso una nuova esperienza.

Tuttavia, il Manchester City valuta molto l’esperienza di Ake e, in un momento di crisi difensiva con diversi infortunati, è tradizionalmente restio a indebolire la rosa a metà stagione. Inoltre, il suo ingaggio elevato e il contratto fino al 2027 rappresentano ulteriori scogli.