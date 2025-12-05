Milan, affare vicino per Juan David Arizala: trattativa in chiusura

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 5 Dicembre 2025 · Aggiornato il 5 Dicembre 2025

MILAN A UN PASSO DA JUAN DAVID ARIZALA

Il Milan accelera per Juan David Arizala, talento del Independiente Medellín che ha conquistato gli osservatori rossoneri grazie alla crescita costante mostrata negli ultimi mesi. Il club sta definendo gli ultimi dettagli per un accordo inferiore ai tre milioni di euro, cifra considerata un investimento mirato su un profilo giovane e già testato nel calcio internazionale giovanile.

UN TERZINO MODERNO CHE HA CONVINTO TUTTI

Classe 2005, nazionale colombiano con l’Under 20, Juan David Arizala ha totalizzato 22 presenze e una rete con la selezione giovanile, distinguendosi ai recenti Mondiali di categoria come uno dei terzini sinistri più affidabili e dinamici. La sua capacità di abbinare corsa, lettura difensiva e personalità in costruzione lo ha reso un obiettivo concreto per diversi club, anche in Premier League, ma il Milan ha anticipato la concorrenza.

L’IDENTIKIT DI UN INVESTIMENTO MIRATO

Arrivato in prima squadra dell’Independiente Medellín nel gennaio 2024, Juan David Arizala è valutato 250 mila euro secondo i dati di Transfermarkt, ma il potenziale mostrato in questa stagione ha convinto il Milan a puntare su di lui. L’operazione è vicina alla chiusura e rientra nella strategia rossonera di integrare in rosa profili giovani, fisici e con margini di crescita.

COSA ASPETTARSI DAL SUO SBARCO IN SERIE A

Se l’accordo verrà finalizzato, il Milan si assicurerà un terzino capace di crescere in un contesto tecnico di alto livello. La Serie A rappresenterebbe il palcoscenico ideale per completarne la maturazione e inserirlo gradualmente nelle rotazioni della squadra.

