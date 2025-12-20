Milan, addio Loftus-Cheek? Lazio e Premier alla finestra

Il futuro di Ruben Loftus-Cheek potrebbe essere lontano da Milano, già a partire da gennaio. L’inglese infatti, nonostante il buon minutaggio avuto a disposizione in questo avvio di stagione, sembra volere un ruolo centrale all’interno del progetto, in modo tale da attirare lo sguardo del ct della nazionale inglese Thomas Tuchel. L’obiettivo principale del centrocampista è convincere il tecnico ex Bayern a concedergli uno spazio nella lista dei convocati per i prossimi Mondiali.

MILAN, LOFTUS-CHEEK PUÒ PARTIRE: CLUB DI PREMIER LEAGUE E LA LAZIO MONITORANO LA SITUAZIONE

Le pretendenti per un giocatore con le qualità di Loftus-Cheek di certo non mancano. L’ex Fulham, inoltre, ha il contratto in scadenza a giugno 2027 e al momento non si è ancora parlato di rinnovo fra le parti. Le squadre interessate al centrocampista sono alcuni club di Premier League, di cui però non si conosce ancora l’identità, e la Lazio di Maurizio Sarri.

Il tecnico toscano e il classe ’96 hanno già lavorato insieme ai tempi del Chelsea ed entrambi si stimano fortemente sia sotto il profilo tecnico che umano. I biancocelesti, però, per capire se potranno intervenire sul mercato dovranno aspettare la sentenza della Commissione, la quale deciderà se Lotito e Fabiani potranno operare liberamente oppure a saldo zero. Qualora si verificasse la seconda opzione, senza prima una cessione importante, la Lazio non si potrà concentrare pienamente sull’obiettivo Loftus-Cheek.

