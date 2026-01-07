Milan, accordo totale per Vlahovic: colpo a zero dalla Juventus

Il Milan prepara un colpo destinato a segnare il prossimo mercato estivo: secondo quanto riportato da Fabio Ravezzani e confermato da CalcioMercato, il club rossonero avrebbe raggiunto un accordo definitivo con Dusan Vlahovic, pronto a lasciare la Juventus a parametro zero al termine della stagione.

Pre-contratto e cifre dell’operazione

L’intesa sarebbe già stata formalizzata attraverso un pre-contratto che legherà Vlahovic al Milan fino al 2030. Al centravanti serbo è stato garantito uno stipendio da 8 milioni di euro netti a stagione più bonus, oltre a un bonus alla firma da 10 milioni complessivi. Un investimento importante, che porterebbe il costo totale dell’operazione vicino ai 70 milioni, bonus e oneri inclusi, rendendo l’ex Juventus il giocatore più pagato della rosa, davanti a Rafael Leao.

Il progetto tecnico rossonero

Il Milan ha convinto Vlahovic puntando su centralità tecnica e continuità progettuale. L’attaccante avrebbe un ruolo da leader assoluto nello spogliatoio e rappresenterebbe il riferimento offensivo per la prossima stagione di Serie A e Champions League. Sullo sfondo anche il rapporto con Massimiliano Allegri, che conosce bene il profilo del giocatore dopo l’esperienza a Torino.

Concorrenza battuta e strategia vincente

Nonostante l’interesse del Barcellona, la proposta del Milan ha prevalso per stabilità e visione sportiva. La scelta di ridursi l’ingaggio rispetto ai quasi 12 milioni percepiti in bianconero conferma la volontà di Vlahovic di rilanciarsi in un contesto competitivo. A Milanello filtra ottimismo: l’attacco rossonero è pronto a cambiare volto, con un bomber di livello mondiale al centro del progetto.